Matteo Arnaldi ha vinto il suo primo match a Parigi, battendo in cinque set Tallon Griekspoor e qualificandosi al secondo turno del Roland Garros. Dopo aver perso il primo set al tie-break, ha conquistato i successivi, concludendo con un altro tie-break nel quarto set. La vittoria permette all’atleta di salire nel ranking ATP, ma per tornare tra i primi 100 bisogna ancora ottenere risultati significativi nel torneo.

Matteo Arnaldi ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor in occasione del suo debutto al Roland Garros, imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3 e qualificandosi così al secondo turno sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver regolato la testa di serie numero 29 del tabellone, il tennista italiano può proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione e ora se la dovrà vedere contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il 25enne ligure sembra essere in ripresa dopo aver vinto il Challenger di Cagliari ed essersi spinto fino ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia, ora cercherà di farsi ulteriormente strada in un contesto a lui favorevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi scala il ranking ATP: serve un altro sforzo a Parigi per tornare in top100

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