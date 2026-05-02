Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP | la situazione dopo il Challenger di Cagliari

Matteo Berrettini si trova vicino alla soglia della top 100 nel ranking ATP, dopo aver partecipato al torneo Challenger di Cagliari. L’atleta avrebbe preferito continuare a competere in questa competizione per rafforzare la propria posizione, in una stagione 2026 che si sta rivelando difficile. La sua presenza nel torneo ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, anche se i risultati ottenuti finora non sono stati sufficienti a cambiare significativamente la classifica.

Matteo Berrettini avrebbe preferito proseguire il proprio percorso nel Challenger di Cagliari, consolidando ulteriormente fiducia in una stagione 2026 che continua a presentarsi complessa. Il tennista romano è infatti alle prese con una fase della carriera in cui non si tratta più soltanto di recuperare la condizione fisica dopo i numerosi infortuni, ma soprattutto di ritrovare continuità e solidità motivazionale, partita dopo partita. Sulla terra rossa del Sardegna Open, tuttavia, qualche segnale positivo è emerso. Il raggiungimento dei quarti di finale gli ha consentito di rientrare nella top 100 del ranking ATP, seppur in posizione estremamente precaria: la classifica live lo colloca infatti al numero 100, ai margini del gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP: la situazione dopo il Challenger di Cagliari Notizie correlate Leggi anche: Matteo Berrettini scivola fuori dalla top100 nel ranking ATP. Ma la presenza al Roland Garros è garantita Matteo Berrettini inizia la scalata nel ranking ATP! Di nuovo in top100. E con un’altra vittoria il vero balzo…Missione compiuta per Matteo Berrettini e, sulla carta, l’obiettivo non era affatto scontato da centrare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Matteo Berrettini sconsolato: Il problema non è il corpo. Al mio massimo è caduto il castello; Tennis, ATP Madrid: Berrettini fuori al primo turno, dopo due anni uscirà dalla Top 100; Berrettini fuori a Madrid, uscirà dalla top 100: Non riesco a competere; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario. Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP: la situazione dopo il Challenger di CagliariMatteo Berrettini avrebbe preferito proseguire il proprio percorso nel Challenger di Cagliari, consolidando ulteriormente fiducia in una stagione 2026 che ... oasport.it ATP Roma 2026: Gianluca Cadenasso, wild card dopo l’ingresso diretto di Matteo BerrettiniMatteo Berrettini non avrà bisogno di una wild card per giocare il tabellone principale agli Internazionali d'Italia 2026. Il romano, infatti, a causa ... oasport.it Con l'ingresso in tabellone per via diretta di Matteo Berrettini, agli Internazionali d'Italia la sua wild card passa nelle mani di Gianluca Cadenasso x.com Con l'ingresso in tabellone per via diretta di Matteo Berrettini, agli Internazionali d'Italia la sua wild card passa nelle mani di Gianluca Cadenasso - facebook.com facebook