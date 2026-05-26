Matteo Arnaldi ha vinto al primo turno del Roland Garros 2026 eliminando una testa di serie. Il tennista ha dichiarato che il suo stato di forma sta migliorando e che è tornato a ottenere risultati negli Slam. Ha anche commentato la partita contro Tsitsipas, definendola combattuta. Arnaldi ha evidenziato un miglioramento nel suo piede, senza specificare ulteriori dettagli sul problema.

Matteo Arnaldi ha eliminato una testa di serie al primo turno del Roland Garros 2026: il tennista italiano ha sconfitto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor (numero 29 del tabellone) con il punteggio di 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. Il nostro portacolori se la dovrà o ra vedere con il greco Stefanos Tsitsipas, con il sogno di avanzare nel secondo Slam della stagione. Matteo Arnaldi ha espresso la propria soddisfazione durante la conferenza stampa: “ È stata una partita dura, sicuramente lunga, ma sono contento di essere riuscito a portarla a casa. Il primo set non è stato difficile per me, ero avanti su tutto, poi ho perso un po’ il controllo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi in crescita: “Tornato a vincere negli Slam e il piede migliora. Tsitsipas? Partita combattuta…”

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