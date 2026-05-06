Durante una giornata caratterizzata dalla pioggia agli Internazionali d’Italia, Matteo Arnaldi ha conquistato una vittoria sul campo centrale del Foro Italico, proseguendo la serie di successi dopo aver vinto il torneo Challenger di Cagliari. L’atleta ha commentato che, nonostante la partita non sia stata particolarmente brillante, l’obiettivo principale era portare a casa il risultato. In vista del prossimo incontro, ha anticipato che sarà diverso affrontare il suo avversario successivo.

Nella piovosa giornata degli Internazionali d’Italia, Matteo Arnaldi trova una preziosa vittoria sul campo centrale del Foro Italico e continua la sua striscia di vittorie dopo il titolo nel Challenger di Cagliari. Il ligure, scivolato al n.106 del ranking ed in tabellone grazie ad una Wild Card, ha superato nel primo turno lo spagnolo Jaume Munar per 6-3 3-6 6-3 in una partita molto combattuta. L’azzurro sta cercando pian piano di risollevare la sua stagione dopo i problemi fisici avuti. Il percorso di Arnaldi nel Masters 1000 italiano incrocerà ora quello di Alex De Minaur. Sarà un match proibitivo ma con la spinta del pubblico ed una condizione migliore tutto può succedere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi: “Non è stata una bella partita ma l’importante era vincere. Con De Minaur sarà diverso”

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