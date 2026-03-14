Un fulmine per le strade di Merate | è il prototipo della nuova Ferrari Luce ma camuffata da brutto suv

Un fulmine attraversa le strade di Merate e lascia tutti senza parole. Si tratta di un veicolo che, pur somigliando a un SUV, è riconoscibile come un modello Ferrari. Il passaggio ha attirato l'attenzione di passanti e automobilisti, che si sono fermati a osservare il mezzo mentre si allontanava. La vettura ha lasciato dietro di sé una scia di curiosità e sguardi ammirati.

Merate (Lecco), 14 marzo 2026 – Un fulmine sull'asfalto delle strade grigie di Merate. È la Ferrari Luce. Nei giorni scorsi il prototipo della Ferrari Luce è stato visto in circolazione per Merate. È uno dei rari avvistamenti su strada della prima auto completamente elettrica nata negli stabilimenti di Maranello. Tra quanti lo hanno visto, riconosciuto e filmato ci sono i meccanici e concessionari del Garage San Carlo, attività storica di assistenza e vendita di vetture. Proprio davanti all'autofficina è passato il “muletto” della Ferrari Luce, cioè il prototipo pesantemente camuffato da pellicole mimetiche e appendici posticce, che hanno trasformato la sportiva fuoriserie quasi in un suv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un fulmine per le strade di Merate: è il prototipo della nuova Ferrari Luce (ma camuffata da brutto suv) Articoli correlati Nuova Ferrari Luce 2026: foto ed info del nuovo suv elettricoEcco tutte le informazioni aggiornate sulla Ferrari Luce, la prima auto completamente elettrica di Ferrari — un modello che rappresenta una svolta... Nuova Ferrari Luce(Adnkronos) – Ferrari ha svelato il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova vettura completamente elettrica: Ferrari Luce, aprendo... Una selezione di notizie su Ferrari Luce La Ferrari Luce raggiungerà i 100 km/h in soli 2,5 secondi?La prima Ferrari elettrica sarà un crossover sportivo compatto, oltre 986 CV, 0-100 km/h in 2,5 s e autonomia superiore ai 530 km. Manca poco oramai. auto.everyeye.it Ferrari Luce, un carico di innovazione: oltre 60 brevetti per la prima elettrica del Cavallino [VIDEO]?L'approccio di Ferrari al mondo dell'elettrico, che si concretizza nella realizzazione di Luce, il primo modello a batteria del Cavallino Rampante che scopriremo nel mese di maggio, ha consentito agl ... motorionline.com