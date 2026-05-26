Matt Hardy ha dichiarato di non sapere quando o dove, ma che ci potrebbe essere un’ultima notte di magia con Edge e Christian. La frase è stata pronunciata dopo la vittoria del duo di Christian Cage e Adam Copeland al recente evento AEW Double or Nothing. Non sono stati forniti dettagli su un possibile incontro futuro tra le parti. La dichiarazione lascia aperta la possibilità di un nuovo confronto tra gli ex compagni di team.

Matt Hardy accenna a un ultimo match contro Adam Copeland e Christian Cage. Matt Hardy ha lasciato intendere che potrebbe aver luogo un ultimo scontro tra gli Hardy e Adam Copeland e Christian Cage, dopo la grande vittoria del titolo ottenuta da quest’ultimo duo all’evento AEW Double or Nothing. Durante il pay-per-view del 24 maggio, Copeland e Cage hanno sfidato gli FTR per l’AEW World Tag Team Championship in un incontro molto importante. La clausola, infatti, prevedeva che in caso di sconfitta, non avrebbero più potuto competere insieme come squadra. Invece, i partner di lunga data hanno lasciato il Queens, New York, con i titoli in mano dopo aver sconfitto gli FTR in un match brutale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Matt Hardy ad Edge&Christian: “Non so dove ne’ quando, ma abbiamo ancora un’ultima notte di magia da vivere insieme”

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