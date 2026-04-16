Chi è Jamie Dornan da Christian Grey ad Aragorn ne Il Signore degli Anelli

Da dilei.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jamie Dornan è un attore noto per aver interpretato il protagonista nella serie cinematografica

Passare dalle atmosfere sofisticate ed erotiche di Cinquanta sfumature ai paesaggi epici e selvaggi della Terra di Mezzo è un bel cambiamento, ma Jamie Dornan è pronto ad affrontarlo col solito stile che lo contraddistingue. Tra i due lavori c’è nel mezzo un’intera vita, con una carriera che lo ha reso tra gli attori più amati della sua generazione e un privato che, in alcune occasioni, lo ha messo a dura prova. L’indimenticabile Christian Grey di Cinquanta sfumature. Classe 1982 e nato a Holywood, un villaggio in Irlanda del Nord, la carriera di Jamie Dornan non è iniziata sul grande schermo. Prima di diventare un attore acclamato, ha dominato le passerelle e le campagne pubblicitarie di Calvin Klein e Dior, guadagnandosi il soprannome di “Golden Torso”.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chi è Jamie Dornan, da Christian Grey ad Aragorn ne Il Signore degli Anelli

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