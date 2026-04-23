AEW | Edge & Christian sfidano ancora gli FTR si ritireranno se perderanno

Durante l’episodio di Dynamite del 22 aprile, Adam Copeland ha annunciato una sfida tra i suoi tag team, Edge & Christian contro gli FTR. La sfida prevede una stipulazione speciale: se i FTR perderanno, si ritireranno. La partita è stata annunciata come un evento di grande rilievo, con una posta in gioco che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Nella puntata di Dynamite del 22 aprile, Adam Copeland ha lanciato una sfida con una stipulazione pesantissima a FTR: un New York Street Fight per l’ AEW World Tag Team Championship a Double or Nothing 2026, con in palio la fine della sua carriera di tag team insieme a Christian Cage in caso di sconfitta. Il rientro a Revolution e la sconfitta di Dynasty. Il ritorno di Adam Copeland sugli schermi della AEW è avvenuto a Revolution il mese scorso, dopo diversi mesi di assenza. Al suo fianco il partner di una vita, Christian Cage: la coppia ha puntato immediatamente ai campioni di coppia, ritenuti responsabili dell’assenza di Copeland dagli show.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: “Edge & Christian” sfidano ancora gli FTR, si ritireranno se perderanno Notizie correlate Leggi anche: AEW: Ora è ufficiale, sarà FTR vs Cope/Christian al ppv Dynasty AEW: I Rascalz battono gli FTR grazie ai Bucks, i campioni si vendicano sulla famiglia JacksonLa sfida è nata nel backstage di Collision, dove i Rascalz (Dezmond Xavier e Zachary Wentz) hanno affrontato a muso duro Dax Harwood e Cash Wheeler.