Matilde Bardi è morta per una sfida tra auto | Andavano oltre i 200 km all’ora

Una ragazza è morta durante una sfida tra auto, mentre due vetture correvano a oltre 200 kmh. Un’autista di una Porsche 911 GT3 RS stava telefonando per farsi recuperare la vettura prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in strada pubblica e il decesso è stato confermato sul posto. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Matilde Bardi è morta per una sfida tra auto. Mentre l’autista della Porsche 911 GT3 RS telefonava per farsi portare via la vettura prima dell’arrivo della polizia. Questo è successo la notte dell’11 dicemrbe scorso in un incidente stradale sulla A33 alla periferia di asti. Matilde, 20 anni, di Montegrosso, è morta. La madre Elvia Pia era alla guida della Fiat 500 tamponata dalla Porsche guidata da Franco Vacchina, commerciante astigiano di pneumatici. «No, mi spiace, non lo posso fare. Non si può rimuovere l’auto fino all’arrivo della polizia», gli ha risposto l’autista di un carro attrezzi. Omicidio stradale. La Stampa fa sapere che la pm Sara Paterno ha chiuso le indagini. 🔗 Leggi su Open.online

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