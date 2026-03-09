Non si fermano all’alt dei carabinieri poi l’inseguimento a 200 km all’ora e la scoperta nell’auto

Nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo, intorno alle 14, i carabinieri hanno tentato di fermare un veicolo durante un controllo di routine nell’area nord di Napoli. L’automobilista non si è fermato all’alt e ha dato il via a un inseguimento a circa 200 kmh. Dopo aver proseguito la fuga, l’auto è stata poi trovata con sostanze stupefacenti a bordo.

Nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo, intorno alle 14, un controllo di routine dei carabinieri si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione lungo le strade dell’area nord di Napoli. I militari avevano intimato l’ Alt a una Vw Golf GTI con targa polacca, ma il conducente ha ignorato l’ordine accelerando improvvisamente e dando il via a una lunga fuga. Da quel momento è iniziata una corsa pericolosa che ha attraversato diverse arterie della provincia. L’auto ha imboccato l’ asse mediano, raggiungendo velocità fino a 200 chilometri orari, mentre le pattuglie cercavano di mantenere il contatto senza mettere a rischio gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Leggi anche: Non si ferma all'alt dei carabinieri: folle inseguimento nella notte a circa 200 km/h

Finge di fermarsi all’alt dei carabinieri, poi mette la retro e scappa: folle inseguimento, tre arresti. In auto oro e contantiControllo sulla provinciale Lomazzo–Bizzarone a Beregazzo con Figliaro: l’auto urta i militari e fugge.

Lo fermano con la forza dopo l’inseguimento! #polizia #italia #carabinieri

Altri aggiornamenti su Non si fermano all'alt dei carabinieri...

Temi più discussi: Non si fermano all’alt della polizia al Quarticciolo poi il frontale con un’altra auto: uccisi padre, madre e figlio; Non si fermano all’alt della polizia, invadono la corsia opposta e uccidono padre, madre e figlio; Scontro frontale in fuga dalla polizia, uccisa una famiglia di tre persone; Non si fermano all'alt dei carabinieri, il rocambolesco inseguimento per 17 chilometri in tre Province e lo schianto che ferma la fuga.

Non si ferma all'alt dei Carabinieri a Valdilana, poi abbandona l'auto e fugge a piediScene da film nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto non si sarebbe fermata all'alt dei Carabinieri e avrebbe tentato di allontanarsi a gran velocità dal posto di blocco. Il ... valsesianotizie.it

IL VIDEO. Golf GTI a tutta velocità non si ferma all’alt dei carabinieri, inseguimento a 200 all’ora sull’Asse Mediano: due corrieri della droga ARRESTATI nel casertanoTEVEROLA – Un inseguimento ad altissima velocità lungo l’Asse Mediano e tra le strade di Arzano e Casoria si è concluso con l’arresto di due giovani di 19 e 20 anni. I carabinieri li accusano di ... casertace.net

LA BUONA NOTIZIA DEL GIORNO In Brasile le proteste indigene fermano la privatizzazione di tre fiumi dell’Amazzonia La ricerca, la verifica e la stesura di questi articoli, richiedono un impegno importante di risorse umane ed economiche. Il testo complet - facebook.com facebook

I contrari al Museo dei bambini non si fermano: nuova protesta in arrivo x.com