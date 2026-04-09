Diana Siminescu travolta e uccisa da una 24enne la procura | C'è concorso di colpa tra vittima e automobilista

Lo scorso 8 agosto a Calvagese della Riviera, Diana Siminescu è stata investita da un'auto condotta da una ragazza di 24 anni, morendo immediatamente. La procura ha aperto un'indagine e ha riferito che tra la vittima e l'automobilista si configura un concorso di colpa. Al momento, sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Diana Siminescu è stata investita e uccisa da una 24enne lo scorso 8 agosto a Calvagese della Riviera. Per gli inquirenti ci sarebbe un concorso di colpa: da un lato la mancata vigilanza della conducente, dall'altro la presenza della vittima in una posizione rischiosa lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Investita e uccisa, la Procura di Brescia: «Concorso di colpa»Indagini chiuse sulla morte della 42enne Diana Siminescu, madre di quattro figli, travolta nell’agosto 2025 a Calvagese, mentre camminava sul ciglio della strada, di notte. quibrescia.it

Chi era Diana Siminescu, la donna travolta e uccisa da un’auto pirata: trovato il corpo in un fossoDiana Siminescu è la donna di 42 anni di nazionalità rumena che questa notte è stata travolta e uccisa da un’auto pirata nei pressi di Calvagese della Riviera (Brescia). La donna era madre di quattro ... fanpage.it

È questo il punto centrale che emerge dalla chiusura delle indagini della Procura. Diana Siminescu era morta l’8 agosto 2025 a Calvagese, travolta da un’autovettura - facebook.com facebook