Notte dei Musei 2026 i luoghi aperti a 1 euro a Bologna e in Emilia Romagna

Sabato 23 maggio si terrà la Notte europea dei musei, un evento annuale che permette di visitare numerosi luoghi culturali in modo speciale e notturno. In questa occasione, molte strutture a Bologna e in tutta l’Emilia Romagna resteranno aperte al pubblico a un costo di un euro. L’iniziativa prevede aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, performance e altri eventi dedicati alla promozione del patrimonio artistico e culturale della regione. L’evento coinvolge diverse realtà del territorio, offrendo un’occasione di scoperta e partecipazione.

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Bologna, 22 maggio 2026 — Torna sabato 23 maggio la “ Notte europea dei musei ”, l’appuntamento che ogni anno trasforma il patrimonio culturale europeo in un grande percorso notturno diffuso tra aperture straordinarie, visite guidate, laboratori, performance e iniziative speciali. Notte dei musei, l’ingresso nei luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro. MAMBO - MOSTRA BOWIE Promossa dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Icom e dell’Unesco, la manifestazione coinvolge anche l’Emilia-Romagna con un programma particolarmente ricco che attraversa musei statali, civici e privati, molti dei quali accessibili al costo simbolico di 1 euro nelle ore serali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte dei Musei 2026, i luoghi aperti a 1 euro a Bologna e in Emilia Romagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO Sullo stesso argomento Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna: la mappa dei luoghi aperti provincia per provinciaBologna, 10 marzo 2026 - Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo 2026 torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e... 780 luoghi aperti: le Giornate Fai 2026 in Emilia-RomagnaSabato 21 e domenica 22 marzo 2026, il territorio emiliano-romagnolo si prepara ad accogliere visitatori per la 34ª edizione delle Giornate Fai di... Notte Europea dei Musei 2026: aperture straordinarie ed eventi musicaliTorna l'iniziativa della Notte dei Musei che coinvolge luoghi culturali italiani ed europei, che saranno aperti fino alle 2 di notte. it.blastingnews.com Notte Europea dei Musei sabato 23 maggio 2026, aperture serali con ingresso a 1 euro: dove andare in ItaliaTorna la grande festa della cultura che accende le città dal tramonto a notte fonda, con un biglietto a prezzo simbolico per scoprire capolavori famosi e tesori nascosti ... quotidiano.net