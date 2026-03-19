Arte e lavoro | gli studenti del Russoli firmano il quartier generale di Gruppo Sailpost

Gli studenti del liceo artistico Russoli hanno realizzato le opere che decorano il nuovo quartier generale di Gruppo Sailpost a Vecchiano. L'edificio è stato ampliato e ora si estende su oltre otto piani, con lavori completati nel marzo 2026. Gruppo Sailpost, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 90 milioni di euro, ha coinvolto gli studenti in questa iniziativa artistica.

Vecchiano (PI), 19 marzo 2026 - Non solo numeri da record per Gruppo Sailpost, che, dopo aver chiuso il 2025 con un fatturato di 90 milioni di euro, ha voluto celebrare l'ampliamento del proprio Headquarter di Vecchiano - ora esteso a oltre 8.000 metri quadri - investendo sul talento del territorio. Grazie a un progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), 13 studenti del Liceo Artistico ‘Russoli’ di Pisa, coordinati dalla professoressa Patrizia Baldacci, hanno trasformato una parte della nuova sede aziendale in un’opera di arte contemporanea. Il bozzetto vincitore è stato selezionato, tra oltre 20 proposte... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte e lavoro: gli studenti del Russoli firmano il quartier generale di Gruppo Sailpost Articoli correlati L’Idf diffonde il video della distruzione del quartier generale di Khamenei a TeheranL’Idf ha diffuso un video del momento esatto in cui un’esplosione ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran (fonte Ansa Video). Il video del bombardamento che ha distrutto il quartier generale di Khamenei a TeheranL’esercito israeliano ha diffuso il video del bombardamento che ha distrutto il quartier generale di Khamenei a Teheran, uccidendo la Guida suprema... Una selezione di notizie su Gruppo Sailpost Discussioni sull' argomento L’arte entra in azienda: gli studenti del 'Russoli' firmano i nuovi spazi aziendali del Gruppo Sailpost; Russoli, arte negli spazi Sailpost; L'arte entra in azienda: gli studenti del 'Russoli' firmano i nuovi spazi aziendali del Gruppo Sailpost; Gruppo Sailpost cresce nel 2025: fatturato a 90 milioni e gare oltre 150 milioni. Gruppo Sailpost, crescita a doppia cifra nel 2025: fatturato di 90 milioni e portafoglio gare record oltre i 150 milioniIl presidente Castelli: Puntiamo a una crescita costante sostenuta dalle nostre business unit e da possibili operazioni di M&A. Cinquanta nuove assunzioni lo scorso anno, giro d'affari cresciuto del ... affaritaliani.it Sailpost cresce e guarda al futuro della logistica Il Gruppo Sailpost continua il suo percorso di crescita nel settore delle spedizioni e dei servizi postali. I risultati economici confermano un trend positivo e rafforzano il posizionamento dell’azienda nel mercato i - facebook.com facebook Sailpost chiude il 2025 con ricavi a 90 milioni e crescita a doppia cifra. Nel mercato postale e logistico privato, la capacità di integrare servizi, rete operativa e competenze tecnologiche è sempre più determinante. Leggi di più nell’articolo x.com