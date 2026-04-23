Matera | gli studenti riscoprono le Costituenti con un libro unico

Martedì 28 aprile, gli studenti di un istituto tecnico a Matera presenteranno un libro dedicato alle Costituenti. L'iniziativa si svolgerà nella città e coinvolgerà i giovani nel ripercorrere i momenti storici legati alla nascita della Costituzione italiana. La presentazione rappresenta un’occasione per approfondire il ruolo delle donne e degli uomini che hanno contribuito alla stesura della Carta fondamentale.

? Cosa sapere Gli studenti dell'ITCG Loperfido-Olivetti presentano il libro sulle Costituenti martedì 28 aprile a Matera.. L'iniziativa con UPI Basilicata promuove la memoria storica e l'impegno civile delle nuove generazioni.. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 12, la sala del Presidente della Provincia di Matera in Via Ridola 60 ospiterà la presentazione ufficiale del volume Le ragazze che fecero la nostra storia – Dialoghi con le Costituenti, un’opera nata dal lavoro degli studenti dell’ITCG Loperfido-Olivetti. L’incontro, che vedrà coinvolti i giovani autori insieme ai due docenti che hanno guidato il percorso di ricerca, si inserisce in un contesto di forte sostegno istituzionale grazie alla partecipazione di UPI Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: gli studenti riscoprono le Costituenti con un libro unico Notizie correlate La scienza non ha genere: gli studenti della Valnestore riscoprono le pioniere del sapereCon una “Intervista impossibile” a Marie Curie e un racconto multimediale su Ipazia, due classi dell’Istituto Comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro... Eredità Olivetti a Loano: gli studenti riscoprono la Lettera 22Gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo AFM dell’Istituto Falcone di Loano hanno attraversato il confine tra la teoria scolastica e la...