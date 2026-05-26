Il leader di Noi di Centro afferma che senza un centro forte, la sinistra perde consensi. Sottolinea che la Nuova Forza di Centro è stata determinante in Campania, contribuendo alla vittoria di alcuni candidati. Aggiunge che il risultato elettorale dimostra come il centro sia un elemento chiave nelle alleanze politiche. Parla di un ruolo trainante e di un peso crescente nel panorama regionale. Non vengono citati nomi di partiti o figure specifiche.

“Ero stato facile profeta nel preconizzare come la vittoria referendaria avrebbe avuto effetti politico-elettorali modesti. Non era la prima manche delle Politiche. I risultati confermano, ovunque, che la sinistra quando coltiva il suo orticello e si crogiola nell’autosufficienza perde. Quando si produce invece uno sforzo unitario e si riconosce il giusto peso all’area centrale si vince. Vince la mitezza, estremismi e illusioni di dividendi pseudogiustizialisti (come si era ritenuto, a torto, a Venezia) sono sconfitti nelle urne”. “In Campania Noi di Centro si conferma forza-traino dell’area centrale del campo progressista. La sinistra ricordi l’assioma di Cardito, in vista dell’anno prossimo: senza centro, la sinistra perde. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Mastella: “Senza centro la sinistra perde, NdC forza trainante in Campania”

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