Un politico ha previsto che la vittoria di un referendum avrebbe avuto effetti limitati sulle elezioni, definendo la sua previsione come facile da anticipare.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ero stato facile profeta nel preconizzare come la vittoria referendaria avrebbe avuto effetti politico-elettorali modesti. Non era la prima manche delle Politiche. I risultati confermano, ovunque, che la sinistra quando coltiva il suo orticello e si crogiola nell’autosufficienza perde. Quando si produce invece uno sforzo unitario e si riconosce il giusto peso all’area centrale si vince. Vince la mitezza, estremismi e illusioni di dividendi pseudogiustizialisti (come si era ritenuto, a torto, a Venezia) sono sconfitti nelle urne”, lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “In Campania Noi di Centro si conferma forza-traino dell’area centrale del campo progressista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “In Campania la sinistra senza noi di centro perde”

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