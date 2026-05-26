Mastella | In Campania la sinistra senza noi di centro perde

Da anteprima24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un politico ha previsto che la vittoria di un referendum avrebbe avuto effetti limitati sulle elezioni, definendo la sua previsione come facile da anticipare.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Ero stato facile profeta nel preconizzare come la vittoria referendaria avrebbe avuto effetti politico-elettorali modesti. Non era la prima manche delle Politiche. I risultati confermano, ovunque, che la sinistra quando coltiva il suo orticello e si crogiola nell’autosufficienza perde. Quando si produce invece uno sforzo unitario e si riconosce il giusto peso all’area centrale si vince. Vince la mitezza, estremismi e illusioni di dividendi pseudogiustizialisti (come si era ritenuto, a torto, a Venezia) sono sconfitti nelle urne”, lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “In Campania Noi di Centro si conferma forza-traino dell’area centrale del campo progressista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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