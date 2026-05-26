Mastella | In Campania la sinistra senza noi di centro perde
Un politico ha previsto che la vittoria di un referendum avrebbe avuto effetti limitati sulle elezioni, definendo la sua previsione come facile da anticipare.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ero stato facile profeta nel preconizzare come la vittoria referendaria avrebbe avuto effetti politico-elettorali modesti. Non era la prima manche delle Politiche. I risultati confermano, ovunque, che la sinistra quando coltiva il suo orticello e si crogiola nell’autosufficienza perde. Quando si produce invece uno sforzo unitario e si riconosce il giusto peso all’area centrale si vince. Vince la mitezza, estremismi e illusioni di dividendi pseudogiustizialisti (come si era ritenuto, a torto, a Venezia) sono sconfitti nelle urne”, lo scrive in una nota il leader di Noi di Centro Clemente Mastella. “In Campania Noi di Centro si conferma forza-traino dell’area centrale del campo progressista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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