NdC Amministrative 2026 | Mastella rivendica il radicamento in Campania

Il segretario nazionale ha annunciato la presenza capillare nei Comuni della Campania in vista delle amministrative del 2026, sottolineando l’impegno del partito sul territorio. In un comunicato stampa, ha evidenziato l’importanza di essere radicati nelle comunità locali e di aver raggiunto una diffusa presenza tra gli elettori della regione. La campagna si concentra sulla partecipazione diretta e sulla presenza costante nei diversi municipi.

Comunicato Stampa Il segretario nazionale evidenzia la presenza capillare nei Comuni al voto e punta al ritorno nei Consigli comunali nei principali centri irpini “A quattro mesi dall’affermazione alle Regionali, Noi di Centro è una realtà politica consolidata e dinamica. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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