Mastella | Il Centro è essenziale per il Campo Largo senza di noi è in crisi!

Sabato 18 aprile 2026, a Napoli, è stato presentato il nuovo “Patto federativo” di centro da parte di un esponente politico. La conferenza si è svolta alle 14:16 e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del settore. Durante l’incontro, è stato sottolineato il ruolo centrale del Centro nel mantenimento dell’alleanza politica chiamata “Campo Largo”. Un intervento ha evidenziato come senza il contributo del Centro questa alleanza sarebbe in difficoltà.

"> Mastella presenta a Napoli il nuovo “Patto federativo” di centro di Rossella Strianese, sabato 18 aprile 2026, alle 14:16 Napoli. Il panorama del centrosinistra cerca di riprendere forma, avviandosi verso una nuova struttura organizzativa. Durante l’evento “Verso il Centro”, Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, ha delineato una chiara separazione tra il futuro del “Campo Largo” e l’effettiva esistenza di un’area moderata ben definita. Il messaggio di Mastella è pragmatico e costituisce un avvertimento deciso agli alleati: “Senza questa area di riferimento, il Campo Largo rischia di subire una sconfitta irrevocabile, complice la crescente polarizzazione del contesto politico attuale”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mastella: “Il Centro è essenziale per il Campo Largo, senza di noi è in crisi!” Notizie correlate Leggi anche: Provinciali, Mastella festeggia e va all’attacco: “Campo largo? Senza di noi il centrosinistra è un campetto di periferia” Mastella, il campo largo e la crisi del Pd in Irpinia: l’alleanza della sopravvivenzaTra appelli accorati e accuse trasversali, la politica locale cerca una nuova via per non scomparire: la vera sfida è la sopravvivenza Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Centro e governabilità: la proposta di Mastella per riequilibrare il campo largo; Mastella: Il centro decisivo nel campo largo. Le primarie? Inutile zuffa; Clemente Mastella: Senza i moderati il centrosinistra non vince; Mastella lancia il Centro: Senza di noi il Campo Largo perde. Mastella: «Noi di Centro» presto in CalabriaBENEVENTO «Il centro non è scomparso ed è la tessera indispensabile del disegno del campo largo che senza il centro non sussiste, non è. Ma il centro, che esiste nella storia, nella geografia e nell’i ... corrieredellacalabria.it Da Napoli patto per un grande centroNAPOLI. «È un momento importante di riavvio per un soggetto politico di centro a livello nazionale. Senza quest’area di riferimento centrale il campo largo è destinato a perdere in modo irrimediabile ... ilroma.net Urne aperte fino alle 20: il «campo largo» si presenta con una lista unitaria rappresentativa di tutte le forse politiche - facebook.com facebook Chi vota campo largo, vota per questo. L'attuale dirigenza del PD è composta da attivisti grillini che si fanno qualche doccia in più. x.com