L’Inter a Monza per Massolin | le mosse sul futuro e l’intreccio con Muharemovic | VIDEO CM

L’Inter ha inviato un rappresentante al match tra Monza e Modena per seguire da vicino il centrocampista francese Tappa. Il vice direttore sportivo nerazzurro è stato notato all’U-Power Stadium, con l’obiettivo di monitorare le prestazioni del giocatore e valutare possibili sviluppi futuri. Contestualmente, è stato avvistato anche un altro elemento, Muharemovic, legato alle mosse di mercato della società. La presenza sul campo fa parte di un’attenta strategia di osservazione e valutazione.

Il vice Ds nerazzurro Baccin presente per la sfida dell’U-Power Stadium tra i brianzoli e il Modena per seguire il centrocampista francese Tappa nella vicina Monza per l’ Inter. La dirigenza nerazzurra è sempre più vicina allo scudetto, ma allo stesso tempo sta pianificando le strategie di mercato per la finestra estiva. Dario Baccin, vice Ds dell’Inter – Calciomercato.it Il vice Ds Dario Baccin – come raccolto da Calciomercato.it – è presenti questa sera all’U-Power Stadium per la sfida tra i padroni di casa e il Modena per seguire Yanis Massolin. Il talento francese è stato acquistato dall’Inter lo scorso gennaio e lasciato in prestito alla formazione emiliana.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Inter a Monza per Massolin: le mosse sul futuro e l’intreccio con Muharemovic | VIDEO CM Notizie correlate Carnevali svela il futuro di Muharemovic: “Non solo Marotta” | VIDEO CMIl Dg del Sassuolo è intervenuto sulle voci di mercato che riguardano il difensore bosniaco, nel mirino in particolare dell’Inter Tarik Muharemovic... Juventus, pericoli Inter e Paratici: che intreccio per McKennie | CMLuciano Spalletti non rinuncia mai a Weston McKennie, neanche con il pericolo giallo all’orizzonte in vista del Derby d’Italia di sabato prossimo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter-Como, chi va in finale?; De Vrij, futuro in Italia anche senza rinnovo con l’Inter? Il Monza ci pensa in caso di promozione; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Inter U23-Union, trasferta vietata ai residenti in provincia di Brescia. Diverse assenze per l'Union Brescia contro l'Inter U23 a Monza: il puntoLa squadra di Corini affronterà l'Inter U23 senza diversi giocatori. Gli ultimi a dare forfait sono Pasini, Sorensen e Lamesta ... fcinternews.it Missione Baccin a Monza: occhi su Massolin e un obiettivo InterIl vice direttore sportivo nerazzurro all'U-Power Stadium per la gara tra i brianzoli e il Modena: si monitora anche Tonoli ... fcinternews.it #Fabregas: “ #Como affamato, dopo l’ #Inter ho dormito serenamente. Non facciamo drammi” x.com Dopo il rumor invernale, l'Inter pensa ancora a Jones per l'estate. Da 1 ache colpo sarebbe - facebook.com facebook