Con l’avvicinarsi della fine della stagione 20252026, la dirigenza dell’Inter ha iniziato a valutare i possibili acquisti per la prossima sessione di mercato estiva. Tra i nomi presi in considerazione c’è anche quello di Jones, centrocampista attualmente in forza al Liverpool. La pista che lo riguarda si riapre, secondo quanto riferito, anche grazie all’interesse di un ex calciatore e attuale dirigente del club nerazzurro.

Con l’avvicinarsi della della conclusione della stagione 20252026, la dirigenza nerazzurra ha già avviato le prime valutazioni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. All’orizzonte si profila una profonda ristrutturazione della rosa, determinata da numerose partenze attese fra difesa e centrocampo. In mediana, l’addio di Davide Frattesi appare ormai certo, mentre il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta in bilico a causa del contratto in scadenza. In questo contesto, tra i profili seguiti con maggiore attenzione da Marotta e Ausilio, oltre a Ismael Koné e Aleksander Stankovic, destinato a rientrare dal prestito al Club Brugge, figura anche Curtis Jones, centrocampista inglese classe 2001 in forza al Liverpool.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, si riapre la pista Jones: il centrocampista del Liverpool piace a Chivu

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