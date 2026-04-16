Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio unica data italiana

Il 14 luglio si terrà a Modena un concerto di Moby, che sarà l’unica data italiana del suo tour estivo. L’evento si svolgerà durante il festival Jazz Open e segue la partecipazione dell’artista al Coachella, avvenuta la settimana precedente. La performance si terrà in una location all’aperto della città e l’ingresso sarà aperto al pubblico previa prenotazione. I dettagli sui biglietti sono stati comunicati dagli organizzatori.

(c) Lindsay Hicks MODENA – Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard Melville Hall, in arte Moby, atterra a Jazz Open Modena il 14 luglio nella meravigliosa Piazza Roma, davanti al maestoso Palazzo Ducale, con la sua astronave sonora fatta di dance, pop, punk, techno, chill-out, hip hop, gospel, big beat, per l’unica data italiana del suo tour live più ambizioso degli ultimi dieci anni: 28 appuntamenti in tutta Europa nell’estate 2026, attraverso un itinerario che toccherà l’intero continente, dalla Scandinavia al Mediterraneo fino all’Europa orientale, tra grandi festival, venue storiche e spettacolari location all’aperto.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio, unica data italiana Notizie correlate Modena ospita ’Jazz Open’: festival internazionale con Krall, Moby, Carboni e Jarre dal 13 luglio.Modena si prepara ad ospitare un nuovo festival musicale di rilevo internazionale, ’Jazz Open Modena’, che dal 13 al 18 luglio porterà in Piazza Roma... Umbria Jazz 2026, il gran finale: Elvis Costello a Perugia, è l'unica data italianaSerata finale di Umbria Jazz all’Arena santa Giuliana il 12 luglio 2026 con Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Moby star del Jazz Open Modena il 14 luglio (unica data italiana); TASH SULTANA in concerto in Italia ad agosto per un’unica data; Ciriani: Conte non ha la maturità sufficiente per ruoli che vorrebbe; URIAH HEEP – due date in teatro a Milano e Bologna. Moby in concerto a Jazz Open Modena il 14 luglio, unica data italianaMODENA - Dopo la memorabile esibizione al Coachella lo scorso weekend, il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard ... lopinionista.it Moby star del Jazz Open Modena il 14 luglio (unica data italiana)Roma, 15 apr. (askanews) - Il musicista, compositore, cantautore, dj, producer e attivista americano Richard Melville Hall, in arte Moby, sarà ... spettacoli.tiscali.it In attesa di vedere sul palco del Jazz Open a Modena Moby, ci concediamo questa live dal grande appuntamento musicale della California, il Coachella. Video via: @coachella #JazzOpen #Modena #Moby #Coachella - facebook.com facebook