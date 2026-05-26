L’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati, ha dichiarato di non voler patteggiare e di voler continuare a parlare. Ha anche affermato che parte dell’indagine del 2017 è stata utilizzata nel processo attuale, suggerendo una possibile connessione tra i due procedimenti. Lovati ha parlato di una presunta “macchinazione” legata a quegli anni, mantenendo un tono deciso.

“Parte dell’indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c’è una certa continuità, potrebbero essere interdipendenti”. Con queste parole Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, è tornato a rilanciare la tesi della presunta “macchinazione” dietro all’inchiesta che nove anni fa coinvolse il 38enne nell’ambito del delitto di Garlasco. Lovati ha parlato questa mattina entrando al Tribunale di Milano, dove si è tenuta l’ udienza pre-dibattimentale del procedimento che lo vede imputato per diffamazione. L’accusa nasce dalle dichiarazioni rilasciate il 13 marzo 2025 davanti alla caserma Montebello di Milano, quando definì l’indagine del 2017 su Sempio “il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – “Non patteggio e parlerò ancora” l’ex avvocato di Sempio, Massimo Lovati, insiste sulla “macchinazione” del 2017

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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