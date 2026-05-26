Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento giudiziario. Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire in tribunale il 14 settembre prossimo per un processo per diffamazione. La decisione riguarda la prosecuzione dell'iter legale senza ulteriori interruzioni o sospensioni. La data di inizio del procedimento è stata fissata per il prossimo settembre.

Garlasco (Pavia), 26 maggio 2026 – La sospensione del procedimento non riesce: Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione. Un processo che nasce dalle dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla telecamere, quando da poco - su stampa e tv - era esplosa la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Le parole incriminate sono quelle che l'ex avvocato di Sempio pronuncia uscendo dalla caserma dei carabinieri di via Monti dove sostiene che "l'istruttoria del 2017" contro Sempio "era frutto di una manipolazione" organizzata dagli allora difensori di Alberto Stasi, i quali avrebbero "clandestinamente prelevato il Dna" al nuovo indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione. Il Tribunale di Milano respinge la richiesta di sospensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, Lovati torna a parlare e boccia ancora le perizie che coinvolgono Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Lovati annuncia rivelazioni sul delitto: "Ne parlerò nel processo contro di me per diffamazione"A poche settimane dall'inizio del processo per diffamazione, Massimo Lovati ha annunciato che fornirà dettagli sul caso di Garlasco.

Infortunio a scuola durante una gara di pallavolo: il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento perché la dinamica non è stata provataUn infortunio avvenuto durante una gara di pallavolo in una scuola ha portato una coppia di genitori a rivolgersi al tribunale contro il Ministero...

Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: parla Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio Video; Da avvocato di Sempio a candidato sindaco, la seconda vita di Massimo Lovati; Massimo Lovati delude alle elezioni a Vigevano e scherza con Pino Rinaldi: Pronosticato di arrivare ultimo; Garlasco, Lovati sulle intercettazioni di Sempio: Come dire che il centravanti della Juve fa schifo….

Flop di Massimo Lovati: l'ex avvocato di Andrea Sempio è ultimissimo e probabilmente non conquisterà neanche un posto in Consiglio comunale. (Fonte Corriere) #Garlasco x.com

Caso Garlasco, ex avvocato Sempio Lovati a processo per diffamazioneMassimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire il prossimo 14 settembre come imputato a Milano nel processo per diffamazione per le dichiarazioni rese il 13 marzo 2025, davanti alla tel ... adnkronos.com

Massimo Lovati delude alle elezioni a Vigevano e scherza con Pino Rinaldi: Pronosticato di arrivare ultimoSi conclude l'esperienza politica di Massimo Lovati: l'ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco alle elezioni a Vigevano è arrivato ultimo ... virgilio.it