Garlasco Lovati annuncia rivelazioni sul delitto | Ne parlerò nel processo contro di me per diffamazione
A poche settimane dall'inizio del processo per diffamazione, Massimo Lovati ha annunciato che fornirà dettagli sul caso di Garlasco. In un'intervista, ha affermato che durante l'udienza parlerà di elementi che non sono ancora stati resi pubblici. Lovati, coinvolto in vicende giudiziarie legate all'indagine, ha dichiarato che le nuove rivelazioni riguarderanno aspetti del delitto che finora non sono stati approfonditi in pubblico.
Massimo Lovati ha annunciato che dal 26 maggio prossimo, giorno in cui prenderà il via il processo che lo vede imputato per diffamazione, inizierà a raccontare “scoperte e chiarimenti, anche sul caso di Garlasco“. Sulle indagini attuali che coinvolgo il suo ex assistito, Andrea Sempio, l’avvocato ha criticato l’operato degli inquirenti, attaccando la Procura di Pavia. Massimo Lovati contro la Procura di Pavia per l'indagine su Andrea Sempio Lo scontro tra Zanella e Lovati Le novità su Garlasco Massimo Lovati contro la Procura di Pavia per l’indagine su Andrea Sempio Massimo Lovati, ospite di Storie italiane, lunedì 11 maggio ha commentato la nuova ricostruzione della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Virgilio.it
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