Garlasco Lovati annuncia rivelazioni sul delitto | Ne parlerò nel processo contro di me per diffamazione

A poche settimane dall'inizio del processo per diffamazione, Massimo Lovati ha annunciato che fornirà dettagli sul caso di Garlasco. In un'intervista, ha affermato che durante l'udienza parlerà di elementi che non sono ancora stati resi pubblici. Lovati, coinvolto in vicende giudiziarie legate all'indagine, ha dichiarato che le nuove rivelazioni riguarderanno aspetti del delitto che finora non sono stati approfonditi in pubblico.

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