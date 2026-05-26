Massimo Cacciari ha descritto come una “batosta storica” la sconfitta delle forze del campo largo alle elezioni amministrative in Laguna, sottolineando che il candidato sconfitto avrebbe ottenuto meno voti anche rispetto a un suo nipote. Ha inoltre commentato che il distacco tra il vincitore e il secondo classificato è stato sorprendente, affermando che non era mai accaduto in passato.

Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, non usa mezzi termini per commentare il risultato delle elezioni amministrative in Laguna, con la netta vittoria di Venturini: “È stupefacente il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato. Mamma mia. Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. Ricordate Felice Casson? Invece di puntare sulle giovani leve veneziane del Pd, nel 2014 scelsero di candidare lui e vinse il centrodestra con Brugnaro. E ora con Martella ci risiamo: io lo conosco da una vita, Martella, niente di particolarmente tremendo, ma è un giovane vecchio, un politico puro, una carriera da eterno numero 2, numero 3, una volta al seguito di Veltroni, un'altra al seguito di Orlando, un'altra ancora di Bersani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cacciari umilia il campo largo: “Mio nipote avrebbe preso più voti... Batosta storica”

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