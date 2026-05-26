Cacciari contro il Campo Largo per la sconfitta a Venezia | Mio nipote avrebbe preso più voti

Cacciari critica il Campo Largo dopo la sconfitta a Venezia, affermando che sarebbe servita una figura diversa, come la Salis a Genova. Ha aggiunto che suo nipote Tommaso avrebbe ottenuto più voti rispetto a Martella. La dichiarazione si riferisce alla competizione elettorale nella città e alle scelte di candidatura del fronte politico. Non sono stati forniti dettagli sui risultati ufficiali o sui nomi dei candidati coinvolti.

A Venezia «ci sarebbe voluta una figura diversa, come la Salis a Genova. Mio nipote Tommaso, per dire, avrebbe preso più voti di Martella ». In un’intervista al Corriere della Sera il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari commenta così la sconfitta del centrosinistra nella città lagunare. Un suicidio politico. «Pazzesco il crollo dell’affluenza a Venezia e stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato. Mamma mia.», osserva. «Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. E poi Venezia era stato l’unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i No perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati». 🔗 Leggi su Open.online

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