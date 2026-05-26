Massimiliano Manfredi | Il dato sull' affluenza al voto in Campania é molto positivo e migliore anche di quello nazionale
L’affluenza alle urne in Campania è risultata superiore a quella a livello nazionale. Il commento di un rappresentante politico si rivolge ai neo sindaci e consiglieri comunali eletti, augurando loro buon lavoro e sperando che possano ottenere risultati positivi nei territori.
"Auguri di buon lavoro ai neo sindaci e consiglieri comunali, eletti alle ultime elezioni amministrative affinché, possano operare al meglio ed ottenere i migliori risultati per i nostri territori". E' quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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