Quando hanno concluso lo scrutinio di 1.778 sezioni su 5.824, in Campania il "no" appare in netto vantaggio: per l’esattezza al Sì vengono attribuite in questo momento 207.476 preferenze, pari al 32,01%, mentre al No sono conteggiati 440.749 voti, che corrispondono al 67,99%. A Napoli, con 1.013 sezioni scrutinate su un totale di 2.896, il No si attesta al 72,75%. A Salerno (226 su 1.159) il No è al 58,29% contro il 41,71 del Sì. A Caserta (144 su 928) il No è al 57,25% contro il 42,75% del Sì. Intorno alle 16 arriva il dato definitivo sull'affluenza in Campania: ha votato il 50,37 per cento degli aventi diritto. Questo il dato provincia per provincia: ad Avellino ha votato il 53,68 per cento, a Benevento il 53,87%, a Caserta il 48,53%, a Napoli il 49,28 %, a Salerno il 52,76%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Napoli, lo spoglio e i risultati del referendum in diretta. Dato definitivo sull'affluenza in Campania al 50,37 %

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