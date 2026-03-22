Referendum sulla giustizia affluenza in crescita alle 19 | la Campania sfiora il 30% dato nazionale al 38,9%

Affluenza in crescita per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni. Alle ore 19, secondo i dati del Viminale relativi alla quasi totalità delle circa 61mila sezioni, ha votato il 38,9% degli aventi diritto a livello nazionale. Il dato segna un incremento significativo rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora si registrava un’affluenza del 29,68%, con una partecipazione finale che si attestò al 53,8%. Quella rilevata alle 19 rappresenta inoltre la percentuale più alta registrata alla stessa ora nelle precedenti consultazioni referendarie svolte su due giorni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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