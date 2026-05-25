Un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato la figlia in casa, provocando gravi ferite. La donna, in condizioni critiche, è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale. L’episodio si è verificato sull’isola di Ischia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione. La vittima ha subito lesioni multiple e si trova in prognosi riservata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha picchiato senza pietà la figlia, in casa, con calci e pugni che hanno ridotto in fin di vita la donna. Il tutto sotto gli occhi della moglie, madre della vittima, che non è riuscita a fermare la violenza. Sono stati allertati i carabinieri, che hanno trovato l’aggressore ancora nei pressi della casa e lo hanno bloccato. Per lui l’accusa è di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto oggi a Forio, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia. La donna, 36 anni, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Anna Rizzoli, nella vicina Lacco Ameno: i medici l’hanno ricoverata in codice rosso con ferite multiple, contusioni diffuse e lesioni interne compatibili con un pestaggio di particolare violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Donna in fin di vita a Ischia dopo pestaggio, fermato il padre

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