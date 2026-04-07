Risucchiato dall?idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii | dodicenne di San Benedetto in fin di vita

Un dodicenne di San Benedetto è stato trovato in condizioni critiche dopo essere rimasto incastrato nella bocchetta di un’idromassaggio in un hotel di Pennabilli. I genitori e gli zii erano presenti al momento dell’incidente. Il soccorritore ha dovuto intervenire per liberare la gamba del ragazzo, rimasta incastrata per diversi minuti, mentre lui non respirava. Attualmente, il ragazzo si trova in fin di vita.

SAN BENEDETTO Quando il soccorritore gli ha liberato la gamba, incastrata per lunghissimi minuti nella bocchetta della vasca per idromassaggio di un hotel di Pennabilli, lui non respirava più: ora lotta per la vita, all’ospedale Infermi di Rimini. Ha solo 12 anni il ragazzino sambenedettese che si trovava in vacanza con i genitori e gli zii, vittima di un drammatico incidente. Alle 10.30 nell'area benessere Erano circa le 10,30 del giorno di Pasqua: tutta la famiglia del ragazzino, originaria del Teramano ma residente a San Benedetto del Tronto, è scesa al pian terreno della struttura alberghiera della Valmarecchia, in provincia di Rimini. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Risucchiato dall?idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vita Il ragazzino risucchiato nel boccettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. Il ragazzino risucchiato nel bocchettone dell’idromassaggio di una SpaUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio.