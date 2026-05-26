Durante il ricevimento per il compleanno del marito, la principessa di Danimarca è apparsa sul balcone di Amalienborg in compagnia di altri membri della famiglia reale. La scena familiare si è svolta sotto gli sguardi di fotografi e pubblico, mentre la suocera rimaneva in ospedale, lontana dalla celebrazione. Le immagini mostrano un’atmosfera di festa, ma con una presenza silenziosa di assenza.

La Famiglia Reale danese si è affacciata ancora una volta dal balcone di Amalienborg, ma questa volta l’immagine di festa aveva una sfumatura più delicata. Re Frederik ha celebrato il suo 58esimo compleanno insieme alla moglie Mary di Danimarca e ai figli più piccoli, i gemelli Vincent e Josephine, salutando la folla riunita a Copenaghen. Una scena familiare, ormai diventata tradizione dopo la salita al trono del sovrano, ma accompagnata da una notizia che ha inevitabilmente spostato l’attenzione di tutti i presenti e della stampa: la Regina Margrethe, madre di Frederik, è ricoverata in ospedale. Mary di Danimarca al balcone con Re Frederik. Mary di Danimarca è tornata protagonista di un’apparizione pubblica molto attesa, quella per il compleanno del marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca, apparizione pubblica per il compleanno del marito. Ma la suocera resta in ospedale

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Queen Margrethes 86th birthday - one detail that says everything

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