Un anno dalla morte Martina Carbonaro uccisa il 26 maggio 2025 | La nostra vita si è fermata lì
Un anno dopo il femminicidio avvenuto il 26 maggio 2025, i familiari di Martina Carbonaro ricordano la ragazza. La famiglia ha dichiarato che “la nostra vita si è fermata lì”. Non sono stati forniti dettagli sul caso o sulle indagini in corso. La data segna il primo anniversario della morte della giovane, uccisa in circostanze non specificate. La famiglia ha espresso il dolore per la perdita senza ulteriori commenti.
Il ricordo dei familiari di Martina Carbonaro ad un anno dalla morte della ragazza, vittima di femminicidio il 26 maggio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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