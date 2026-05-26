La targa commemorativa dedicata alla quattordicenne vittima di femminicidio a Casoria è stata vandalizzata, con i vandali che l’hanno distrutta. La targa era stata installata nella scuola della ragazza circa un anno fa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali autori o motivazioni dell’atto.

Profanata la memoria di Martina Carbonaro: vandali distruggono la targa commemorativa installata nella sua scuola a Casoria a un anno dal femminicidio. A un solo anno di distanza dalla terribile tragedia che ha sconvolto la comunità campana, la memoria di una giovane vita spezzata torna a essere violentemente calpestata. Il nome di Martina Carbonaro, la studentessa di soli quattordici anni che perse la vita per mano del suo ex fidanzato, è al centro di una nuova ondata di indignazione a causa di un gravissimo atto vandalico. La targa commemorativa che era stata solennemente installata per onorare il suo ricordo e per lanciare un messaggio di speranza contro la violenza di genere è stata deliberatamente presa di mira e ridotta in frantumi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Martina Carbonaro: profanata e distrutta la targa in memoria della quattordicenne vittima di femminicidio

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