Il Partito Democratico ha espresso dolore per i recenti cambiamenti nella città, affermando che si è trasformata e si è spostata nel Veneto. Le dichiarazioni ricordano un episodio di ventuno anni fa, quando la sinistra veneziana si divise e al ballottaggio un candidato di centrodestra sconfisse un avversario di sinistra, con il risultato che l’amministrazione uscente fu umiliata.

VENEZIA - Non è solo dispiacere. È dolore. Come ventun anni fa quando la sinistra veneziana si divise e al ballottaggio Massimo Cacciari con i voti della destra umiliò Felice Casson, i Ds, i Verdi, i rossi di Rifondazione e mandò tutti quanti all'opposizione. Quella volta nella sede dei futuri dem tirava aria da lutto. Lo stesso ieri pomeriggio al Leonardo di via Ca' Marcello, l'albergo di Mestre che lo staff di Andrea Martella aveva preso come sede per aspettare i risultati dello spoglio, un salone che nelle intenzioni dei più doveva vedere lo stappo delle bottiglie, addirittura vittoria al primo turno come avevano lasciato sperare anche gli ultimi sondaggi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Martella, il Pd dal sogno all'incubo: «La città è cambiata siamo entrati nel Veneto»

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