Atalanta dal sogno all' incubo Champions il Bayern passeggia a Bergamo 1-6 E l' Italia sparisce

L'Atalanta e il Bayern Monaco si sono affrontati a Bergamo in una partita di Champions League, con il Bayern che ha vinto 6-1. I marcatori sono stati Stanisic al 12' del primo tempo, Gnabry al 25' del primo tempo, Olise ha segnato due volte, al 22' del primo e al 19' del secondo tempo, Jackson al 7' della ripresa, Musiala al 22' del secondo e Pasalic all'ultimo minuto di partita.

Atalanta-Bayern Monaco 1-6 Marcatori: 12' pt Stanisic, 22' pt e 19' st Olise, 25' pt Gnabry, 7' st Jackson, 22' st Musiala, 48' st Pasalic. Atalanta (4-4-2): Carnesecchi 5.5; Zappacosta 5 (22' st Bellanova 6), Hien 4, Kolasinac 4 (10' st Ahanor 5.5), Bernasconi 4; Sulemana 6 (28' st Samardzic 5.5), De Roon 4, Pasalic 5.5, Zalewski 4.5 (10' st Musah 5.5); Krstovic 5, Scamacca 5 (1' st Djimsiti 5.5). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Cassa, Vavassori. Allenatore: Palladino 4. Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig 6; Stanisic 7 (41' st Guerreiro sv), Upamecano 6, Tah 6.