La Cremonese attraversa un momento difficile: dopo aver affrontato diverse sfide in campionato, la squadra si trova ora in una posizione complicata e rischia la retrocessione. La squadra, che poche settimane fa aveva ambizioni di salire in classifica, ora si trova a dover affrontare una situazione molto diversa. La situazione è diventata critica e richiede urgentemente una risposta sul campo.

Come cambia il mondo nel giro di tre mesi. Dal Lecce al Lecce, dal sogno all’incubo concreto della retrocessione. Il 7 dicembre la Cremonese, dopo aver battuto i salentini in casa, era nona in classifica a venti punti e la salvezza - che a scanso di equivoci era l’unico obiettivo - sembrava un traguardo piuttosto facile da raggiungere. Da quel momento, però, non sono più arrivate vittorie e l’8 marzo l’ennesimo ko nel fondamentale scontro diretto al Via Del Mare ha relegato i grigiorossi al terzultimo posto per la prima volta in stagione. La Cremonese ha polverizzato ogni bonus e rimanere in Serie A ora non appare cosa semplice. Di certo, però, la gara casalinga di lunedì sera contro la Fiorentina sa tanto di ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal sogno all’incubo. Ora la Cremonese trema

