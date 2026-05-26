Il 2 giugno si terrà il recupero della 72ª edizione del Mercatino dei Ragazzi nella zona Eden. La manifestazione, originariamente programmata in una data precedente, è stata posticipata e si svolgerà quindi il giorno successivo. La data del recupero è stata comunicata ufficialmente.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Martedì 2 Giugno sarà recuperata la 72° edizione Mercatino dei Ragazzi zona Eden. Confermata la presenza di quasi tutti gli espositori che avevano aderito alla giornata del 10 maggio rinviata per pioggia Si tratta di 104 espositori con 250 banchi dietro ai quali si prevede la presenza di circa 300350 bambini che animeranno la 72° edizione del mercatino dei ragazzi; a fine serata ad ognuno di loro verrà consegnata la medaglia ideata dagli studenti della sez. Orafi Isis Margaritone di Arezzo. Insieme agli espositori storici, molto gradita al presenza di scuole, gruppi di collaboratori Calcit ed associazioni varie Il ricavato sarà interamente destinato al sostegno del servizio di cure domiciliari oncologiche- servizio Scudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martedì 2 Giugno sarà recuperata la 72° edizione Mercatino dei Ragazzi zona Eden

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