Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit, previsto inizialmente per il 10 maggio in zona Eden, è stato annullato a causa delle condizioni atmosferiche. La nuova data stabilita è il 2 giugno. L'evento, dedicato ai giovani, è stato dunque spostato e si terrà in quella giornata. La modifica è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

Rinviato al 2 giugno. Dopo che la pioggia ha costretto ad annullare il Mercatino dei Ragazzi del Calcit, in programma lo scorso 10 maggio in zona Eden, l’evento è stato riprogrammato. "La nuova data sarà il 2 giugno giorno della Festa della Repubblica – spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – la decisione di rinviarlo è stata imposta delle previsioni meteo. Resta confermata la partecipazione di tutti i ragazzi e delle scuole coinvolte". Tutto solo rimandato quindi per la 72esima edizione del Mercatino dei Ragazzi, obiettivo quello di raccogliere fondi per la sanità pubblica (a cui il Calcit dona circa 1milione di euro l’anno) e per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcit, ecco la nuova data. Il mercatino sarà il 2 giugno

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