Calciomercato Inter Marotta prepara il doppio colpo dalla Roma | ghiotta occasione a zero

Lavori in corso sul fronte del calciomercato per l’Inter, che secondo fonti vicine alla società starebbe pianificando due acquisti dalla Roma senza dover pagare alcun compenso di trasferimento. I nomi coinvolti sono quelli di Celik e Pellegrini, entrambi in scadenza di contratto con il club capitolino. La trattativa potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane, senza che siano stati ancora definiti i dettagli.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Marotta è pronto ad approfondire i discorsi per due parametri zero in casa Roma: Celik e Pellegrini. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu vola a 72 punti dopo il trionfo pasquale, la dirigenza nerazzurra pianifica già il futuro della rosa in vista della rivoluzione del 2026. La proprietà Oaktree intende cogliere le migliori opportunità di mercato per rinforzare il gruppo, e gli occhi di Marotta si sono posati con decisione proprio in casa Roma, dove diversi profili sembrano pronti al salto verso Milano. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter e la missione a Trigoria: Marotta punta Pellegrini e Celik per il dopo-scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta prepara il doppio colpo dalla Roma: ghiotta occasione a zero Avanti Robur! L’occasione è ghiotta. Arriva il doppio impegno casalingoDopo tre vittorie di fila la Robur, rinfrancata dalla cura di Gill Voria, adesso ha un doppio turno casalingo consecutivo prima della domenica di... Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta prepara la beffa alla Juve: clamorosa idea Vlahovic a zero! Lo scenario Temi più discussi: Bastoni via dall'1 luglio 2026, l'Inter ha già trovato il sostituto | Il vecchio amico Simeone ha già accettato il compromesso; Inter, paradosso Muharemovic: prova a scippare il posto a Bastoni. Le scuse all’Italia, la Juventus ci riprova; Inter, sgarbo alla Juve: preso il ‘nuovo’ Calhanoglu; Mercato Inter: Marotta prepara il colpo da 100 mln per l’estate, i dettagli. Calciomercato Inter, le idee di Marotta: tutti i nomi per ringiovanire la rosaCalciomercato Inter - Archiviata la netta vittoria per 5-1 contro la Roma, l'Inter allenata da Cristian Chivu guarda con ... fantamaster.it Inter, blitz di Marotta: chiuso il primo colpoL'Inter si prepara a definire il primo colpo di calciomercato. Marotta è in pressing nei confronti di un calciatore ... calciomercatonews.com Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com