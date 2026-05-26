La Juve non perde tempo | ecco il primo colpo per Spalletti | CM

La Juventus ha iniziato subito a muoversi sul mercato, annunciando il primo acquisto in vista della prossima stagione. La decisione arriva dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Il club ha completato un’operazione di mercato senza indugi, senza comunicare dettagli, e si attende l’annuncio ufficiale. La società ha scelto di intervenire tempestivamente per rafforzare la rosa e prepararsi alle sfide future.

Il club bianconero corre subito ai ripari dopo la delusione Champions: accelerazione sul mercato La Juventus deve ripartire dopo la doccia gelata della mancata qualificazione alla prossima Champions. Bianconeri fuori dalla maggiore competizione europea e che devono accontentarsi dell’ Europa League in compagnia del Milan, altra delusa eccellente del campionato. Alisson priorità per Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it Si andrà avanti con Spalletti in panchina, dopo il rinnovo ad aprile del tecnico e la fiducia che gli ha garantito John Elkann. Si dovrà trovare comunque un compromesso con Comolli, considerando i rapporti non così idilliaci con il Ceo francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus, il colpo in attacco è vicino!

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