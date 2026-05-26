Marito e moglie entrambi ubriachi al volante | doppia patente ritirata

Da udinetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata fermata alla guida in stato di ebbrezza e, chiamando il marito per essere accompagnata a casa, è stato rilevato che anche lui era ubriaco. Entrambi sono stati sottoposti a controlli e la loro patente è stata ritirata. La donna era alla guida, mentre il marito era a bordo del veicolo. Nessun altro incidente o feriti sono stati segnalati.

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La moglie viene fermata per guida in stato di ebbrezza, chiama il marito per farsi portare a casa ma è ubriaco pure lui. È un episodio che ha del tragicomico quello che si è verificato ieri sera ad Aquileia, ma che fa riflettere su quanto sopravviva la pericolosissima abitudine di mettersi alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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