Una donna è stata fermata alla guida in stato di ebbrezza e, chiamando il marito per essere accompagnata a casa, è stato rilevato che anche lui era ubriaco. Entrambi sono stati sottoposti a controlli e la loro patente è stata ritirata. La donna era alla guida, mentre il marito era a bordo del veicolo. Nessun altro incidente o feriti sono stati segnalati.

La moglie viene fermata per guida in stato di ebbrezza, chiama il marito per farsi portare a casa ma è ubriaco pure lui. È un episodio che ha del tragicomico quello che si è verificato ieri sera ad Aquileia, ma che fa riflettere su quanto sopravviva la pericolosissima abitudine di mettersi alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ubriachi al volante: tre automobilisti a casa senza patenteNella notte tra il 21 e il 22 marzo, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno svolto un controllo del territorio che ha portato alla...

Ubriachi al volante: scatta la denuncia e il ritiro della patenteNegli ultimi tempi, sono stati numerosi i controlli stradali in cui alcuni automobilisti sono risultati positivi all'alcoltest.

Temi più discussi: Marito e moglie entrambi ubriachi al volante: doppia patente ritirata; Marito e moglie travolti: lei lotta per sopravvivere, lui è fuori pericolo; Grave incidente al Cerreto. Moto finisce fuori strada . Feriti marito e moglie; Intrappolati nell’auto in fiamme dopo lo schianto, marito e moglie restano gravissimi.

AGGIORNAMENTO FERITI #MODENA - Lotta tra la vita e la morte una donna di 55 anni curata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito. - I coniugi - italiani - sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riporta x.com

Grave incidente al Cerreto. Moto finisce fuori strada. Feriti marito e moglieLo schianto ieri mattina sul ponte della Biola, sulla Ss63, a Collagna di Ventasso. La coppia 65enne portata all’ospedale in elisoccorso. Strada chiusa un’ora. msn.com

Scontro auto-moto a Pontecagnano, marito e moglie feriti finiscono in ospedaleIncidente stradale a Pontecagnano Faiano nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 maggio. Intorno alle ore 12,00, in via Torino, si è verificato uno scontro tra un’automobile e una moto sulla quale ... fanpage.it