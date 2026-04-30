Ubriachi al volante | scatta la denuncia e il ritiro della patente

Negli ultimi tempi, sono stati numerosi i controlli stradali in cui alcuni automobilisti sono risultati positivi all'alcoltest. In diversi casi, sono state avviate procedure di denuncia penale e sono stati ritirati i patenti di guida. Le forze dell'ordine continuano a intensificare i controlli per prevenire incidenti causati dalla guida sotto l’effetto di alcol. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con attenzione alle sanzioni previste dalla legge.

Nonostante l'invito ad una guida prudente, si moltiplicano i casi di automobilisti intercettati al volante positivi all'alcoltest. E nella notte appena trascorsa stiamo parlando di automobilisti con un tasso tre e cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada pizzicati a Correzzola e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Ubriaca, travolge un giovane che attraversa la strada: scatta la denuncia e il ritiro della patenteTre incidenti in venti giorni stando agli ultimi controlli dei carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo sul territorio in modo da limitare e... Ubriachi al volante: tre automobilisti a casa senza patenteTra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi servizio nei territori di competenza identificando 98... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Al volante ubriachi, scatta il ritiro della patente; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Fondi per la ricostruzione del terremoto 2016 il Comune di Terni sceglie l’Anfiteatro Fausto; L’eredità del lavoro e il diritto alla sicurezza in scena al Teatro Secci. Era ubriaco al volante. Fa causa al Comune, scatta il risarcimentoCerreto Guidi (Firenze), 16 febbraio 2026 – Ha fatto causa al Comune di Cerreto Guidi dopo esser stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente chiedendo un risarcimento di ... lanazione.it Ubriaco si rimette al volante. Fermato due volte in mezz’oraI vigili gli ritirano la patente ma subito dopo lo sorprendono di nuovo in auto: revocata . Weekend di controlli per la polizia locale di Rimini: dieci le multe per guida in stato di ebbrezza. Gli ... ilrestodelcarlino.it Minorenni ubriachi, cocktail facili e coltelli: scatta l’allarme movida a Trapani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook