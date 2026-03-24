Ubriachi al volante | tre automobilisti a casa senza patente

Nella notte tra il 21 e il 22 marzo, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno svolto un controllo del territorio che ha portato alla verifica di diversi veicoli e persone. Durante l’operazione, tre automobilisti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza e sono stati trovati privi di patente. Sono stati quindi sottoposti a controlli e sanzioni come previsto dalla legge.

Tra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi servizio nei territori di competenza identificando 98 persone, controllando 68 auto e ispezionando 14 esercizi commerciali Nella notte tra il 21 e il 22 marzo i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno effettuato un maxi controllo del territorio teso a scongiurare ogni forma di reato, ispezionare le aree di aggregazione giovanile e allo stesso tempo a monitorare la viabilità nei territori di competenza. L'operazione ha visto l’impiego congiunto delle stazioni competenti per territorio e degli equipaggi del Radiomobile, supportati di intervento operativo del quarto Battaglione Veneto di Mestre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Cede la sua boccetta di metadone, denunciato. Tre automobilisti ubriachi al volante ed uno con patente falsaControlli dei Carabinieri di Cesena in vari luoghi sensibili sul piano della sicurezza che hanno portato a diverse denunce Controlli dei Carabinieri...

ALLA GUIDA UBRIACO CON UNA KATANA E UN TIRAPUGNI: DENUNCIATO UN 23ENNE | 14/11/2025

Aggiornamenti e notizie su Ubriachi al volante tre automobilisti a...

Temi più discussi: Blitz dei carabinieri a Fidenza: due denunce per furto, tre ubriachi al volante e sette segnalati per droga; Incidenti e ubriachi al volante in città: auto si ribalta sul lungadige; Ubriachi al volante: sette patenti ritirate nel fine settimana; Ubriachi al volante, auto ribaltata sul lungadige, incidenti e sanzioni nella notte della polizia locale a Verona.

Blitz dei carabinieri a Fidenza: due denunce per furto, tre ubriachi al volante e sette segnalati per drogaBlitz dei carabinieri nel weekend a Fidenza: due denunciati per furto, un 18enne per ricettazione, tre automobilisti ubriachi fermati e sette segnalazioni per droga. Controllati 39 veicoli e identific ... gazzettadiparma.it

Incidenti e ubriachi al volante in città: auto si ribalta sul lungadigeAncora incidenti e ubriachi al volante sulle strade di Verona: quattro le patenti ritirate dalla polizia locale nelle ultime ore. veronaoggi.it

IMPERIA: LITE TRA UBRIACHI ALLA STAZIONE FERROVIARIA. 30ENNE CONDANNATO A 3 MESI DI CARCERE - facebook.com facebook

''Secondo me a questo tavolo siamo tutti ubriachi'' ''Nono il gin è ancora qui!'' Belen e Orietta Berti a #CTCF x.com