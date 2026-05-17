60enne scomparso in Casentino | appello per ritrovarlo
Venerdì 15 maggio alle 19, una persona di 60 anni è stata vista per l'ultima volta in via Caduti di Montelungo, a Stia, in provincia di Arezzo. Da allora, sono state avviate le ricerche nella zona, ma al momento non ci sono notizie aggiornate sul suo ritrovamento. Le autorità hanno diffuso un appello pubblico per raccogliere eventuali segnalazioni che possano aiutare a localizzarlo. La famiglia della persona scomparsa ha espresso preoccupazione, senza fornire dettagli su eventuali motivi o circostanze.
Sono scattate le ricerche per una persona scomparsa in provincia di Arezzo. Si tratta di Claudio Buzzi di 60 anni che è stato visto per l'ultima volta venerdì scorso 15 maggio alle 19 in via Caduti di Montelungo a Stia. Da lì nessun altro avvistamento e notizia per la famiglia che lo attende a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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