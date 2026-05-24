Salvatore Veneziano Broccia scomparso a Roma | l' appello per ritrovarlo

Un uomo di 77 anni è scomparso a Roma, nella zona di Prati Fiscali. È uscito di casa e non è più rientrato, scatenando un appello per ritrovarlo. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno cercando di rintracciarlo. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul suo stato di salute.

Salvatore Veneziano Broccia è scomparso a Roma. L'uomo, 77 anni, si è allontanato da casa in zona Prati Fiscali. L'anziano ha fatto perdere le sue tracce dal 21 maggio e da allora i familiari non hanno più notizie. Così, hanno deciso di lanciare un appello - rilanciato dal Comitato scientifico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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