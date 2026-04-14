Morto del piccolo Domenico esposto presentato a Cosenza sul caso Caliendo | chiesta l’archiviazione

A Cosenza è stata presentata un’esposto riguardante il caso di un bambino deceduto, con richieste di archiviazione del procedimento. Secondo la difesa, l’impianto accusatorio risulta essere “inconsistente” e si tratta di un procedimento giudiziario ancora in corso. La vicenda riguarda le circostanze della morte e si sta valutando la validità delle accuse mosse. La decisione finale sulla richiesta di archiviazione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Sarebbe connotato da un impianto accusatorio «inconsistente» e avrebbe anche una natura «calunniosa» l’esposto presentato dall’avvocato Alessandro Conforti del Foro di Cosenza contro il collega napoletano Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio nell’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. È quanto sostiene lo stesso Petruzzi in una memoria difensiva con istanza di archiviazione indirizzata, tra gli altri, al Consiglio distrettuale di disciplina degli avvocati di Napoli, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza e alla Procura di Napoli....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto del piccolo Domenico, esposto presentato a Cosenza sul caso Caliendo: chiesta l’archiviazione Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di... Domenico Caliendo, accuse incrociate e nuova querela nel caso del piccoloConflitto tra medici e avvocati: al centro della disputa presunte irregolarità nelle cartelle cliniche e la tutela della rispettabilità del personale... Temi più discussi: Bimbo trapiantato, la procura dispone l'acquisizione di un nuovo video; Morte di Domenico, l'avvocato Petruzzi: Non ho quote sul risarcimento. E la mamma lo difende; Morte del piccolo Domenico, i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido: Ci disse tutto dall'inizio? Falso; La morte di Domenico in Aula, Fico 'appreso dalla stampa la gravità del caso'. Morto del piccolo Domenico, esposto presentato a Cosenza sul caso Caliendo: chiesta l’archiviazioneMemoria difensiva indirizzata a Procura e Ordini forensi: Accuse inconsistenti e strumentali ... gazzettadelsud.it Nuovo scontro legale nel caso del piccolo DomenicoNuova querela nel caso del piccolo Domenico: la famiglia accusa il cardiochirurgo Guido Oppido di diffamazione dopo Mi manda Rai3. stylo24.it Pietro Monici, la conferma dell'autopsia: morto schiacciato dal peso del pioppo. «Ora controlli più rigorosi sugli alberi» x.com Giacomo è morto a 47 anni: l'aggressione del branco - Ora sappiamo cosa si vede dalle telecamere - facebook.com facebook