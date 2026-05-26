Mario Ferrante | Grazie Ariano lavorerò per la nostra comunità

Ariano Irpino ha scelto il suo nuovo sindaco con 7.258 voti, pari al 52,73%. Dopo la vittoria, Mario Ferrante ha ringraziato gli elettori e ha dichiarato che lavorerà per la comunità.

Con 7258 voti e una percentuale del 52,73%, Ariano Irpino ha scelto il suo sindaco.All'indomani della vittoria elettorale, Mario Ferrante ringrazia i suoi elettori.Le parole di ringraziamento di Mario Ferrante«Ringrazio tutti voi per la fiducia che mi è stata accordata e che ha permesso questo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mario Ferrante è il nuovo sindaco di Ariano IrpinoMario Ferrante, ex direttore generale dell’Asl Avellino, è stato eletto sindaco di Ariano Irpino al primo turno.

Mario Ferrante scelto come candidato Sindaco: nasce un nuovo progetto per ArianoIn vista delle prossime elezioni comunali, le forze politiche di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti hanno presentato un...

Temi più discussi: Ariano Irpino, le prime dichiarazioni del sindaco Ferrante: Saremo presenti sul territorio; Ariano, la Lega sostiene Ferrante: incontro alta velocità e infrastrutture nelle aree interne; Urne aperte in Irpinia. Tutti i candidati nei Comuni al voto; Mario Ferrante: Adesso più che mai, Ariano.

Mario Ferrante incontra le periferie di Ariano Irpino. Massima attenzione su Difesa GrandeProsegue la campagna elettorale di Mario Ferrante, candidato sindaco di Ariano Irpino per la coalizione di centrodestra. Domani e giovedì sono in programma due appuntamenti pubblici nelle periferie di ... irpiniaoggi.it

Ferrante vince ad Ariano, FdI esultaLa netta affermazione di Mario Ferrante alle comunali di Ariano Irpino diventa subito un caso politico provinciale per il centrodestra. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino ... irpiniaoggi.it