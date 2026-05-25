Mario Ferrante è il nuovo sindaco di Ariano Irpino

Mario Ferrante, ex direttore generale dell’Asl Avellino, è stato eletto sindaco di Ariano Irpino al primo turno. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio dei voti. Ferrante ha ottenuto la maggioranza delle preferenze tra i candidati in corsa. La proclamazione si è svolta nelle ultime ore. La sua elezione avviene pochi mesi dopo le elezioni amministrative nel comune.

Ariano Irpino – Mario Ferrante, ex direttore generale dell’Asl Avellino, è stato eletto sindaco di Ariano Irpino al primo turno. Alla sua prima candidatura, Ferrante ha ottenuto una percentuale compresa tra il 53% e il 55% dei consensi.L’esito della consultazione elettorale non ha lasciato spazio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Ariano al voto, Ferrante già parla da sindaco: vinceremo al primo turno

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