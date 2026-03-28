In vista delle prossime elezioni comunali, le forze politiche di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti hanno presentato un candidato comune per la carica di sindaco. La scelta è ricaduta su un medico noto nel territorio, che rappresenta un nuovo step nel percorso di alleanze tra i partiti coinvolti. La presentazione ufficiale della candidatura è prevista nelle prossime settimane.

Le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di serietà amministrativa, competenza e responsabilità, hanno individuato nel dott. Mario Ferrante il candidato sindaco attorno al quale costruire un progetto credibile e innovativo. Si vuole costruire un’alleanza ampia, basata sul confronto, sulla partecipazione e sulla condivisione delle priorità, superando logiche di appartenenza e personalismi. Il metodo è quello del dialogo continuo e della collaborazione tra tutte le componenti disponibili, per arricchire il progetto con competenze ed esperienze diverse. L’obiettivo è offrire una proposta credibile e realmente condivisa, capace di restituire fiducia alla comunità e avviare una nuova stagione di sviluppo per il territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Mario Ferrante scelto come candidato Sindaco: nasce un nuovo progetto per Ariano

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